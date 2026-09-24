NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ballard Power-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4.14 CAD. Wer vor 1 Jahr 1’000 CAD in die Ballard Power-Aktie investiert hat, hat nun 241.546 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 741.55 CAD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 23.09.2026 auf 3.07 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.85 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Ballard Power eine Marktkapitalisierung von 1.11 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch