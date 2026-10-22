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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Ballard Power-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4.58 CAD. Bei einem Investment von 10’000 CAD in die Ballard Power-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’183.406 Ballard Power-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’694.32 CAD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 21.10.2026 auf 2.15 CAD belief. Damit wäre die Investition um 53.06 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 745.17 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Ballard Power am 22.10.2026
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