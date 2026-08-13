NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ballard Power-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Ballard Power-Papier an diesem Tag 15.12 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Ballard Power-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66.138 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 2.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173.28 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82.67 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power bezifferte sich zuletzt auf 787.59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch