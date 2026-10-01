Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ballard Power-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TSX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ballard Power-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ballard Power-Papier bei 5.00 CAD. Bei einem Investment von 10’000 CAD in Ballard Power-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’000.000 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 5’760.00 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.88 CAD belief. Damit wäre die Investition 42.40 Prozent weniger wert.
Am Markt war Ballard Power jüngst 1.04 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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