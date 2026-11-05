NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren gekostet

Am 05.11.2021 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die Ballard Power-Aktie an diesem Tag bei 22.10 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.249 Ballard Power-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.00 CAD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 04.11.2026 auf 2.21 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90.00 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Ballard Power zuletzt 769.18 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch