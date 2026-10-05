Baidu.com Aktie 2231362 / US0567521085
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Baiducom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 149.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66.756 Baiducom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 84.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’628.84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43.71 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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