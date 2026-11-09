NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren eingebracht

Am 09.11.2016 wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baiducom-Aktie betrug an diesem Tag 168.66 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.929 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 485.41 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 06.11.2026 auf 81.87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 51.46 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch