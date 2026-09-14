NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 182.18 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 54.891 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 91.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’017.02 USD wert. Mit einer Performance von -49.83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch