NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 5 Jahren verdient

Die AXT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.24 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.823 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 667.10 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 04.09.2026 auf 61.64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +567.10 Prozent.

AXT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch