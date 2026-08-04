NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.92 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 342.466 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (68.67 USD), wäre das Investment nun 23’517.12 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 23’517.12 USD entspricht einer Performance von +2’251.71 Prozent.

AXT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch