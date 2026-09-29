NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem AXT-Papier statt. Der Schlusskurs der AXT-Aktie betrug an diesem Tag 2.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AXT-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.667 AXT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (73.67 USD), wäre das Investment nun 3’069.58 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 3’069.58 USD entspricht einer Performance von +2’969.58 Prozent.

AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch