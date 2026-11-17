Heute vor 1 Jahr wurden Trades AXT-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 97.561 AXT-Aktien. Die gehaltenen AXT-Aktien wären am 16.11.2026 3’752.20 USD wert, da der Schlussstand 38.46 USD betrug. Mit einer Performance von +275.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für AXT eine Börsenbewertung in Höhe von 2.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch