NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4.91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AXT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20.367 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 56.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’156.62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’056.62 Prozent angewachsen.

Der AXT-Wert an der Börse wurde auf 3.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch