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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.07 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 483.092 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 27’183.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.27 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 27’183.57 USD, was einer positiven Performance von 2’618.36 Prozent entspricht.
AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.68 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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