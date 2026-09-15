AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren AXT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das AXT-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AXT-Aktie bei 4.44 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 225.225 AXT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (57.06 USD), wäre die Investition nun 12’851.35 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1’185.14 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete AXT eine Marktkapitalisierung von 4.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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