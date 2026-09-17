Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Autodesk eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 17.09.2025 wurde das Autodesk-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Autodesk-Aktie an diesem Tag 319.28 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.313 Autodesk-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 220.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.00 USD wert. Mit einer Performance von -31.00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 47.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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