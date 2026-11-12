NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Autodesk-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 301.74 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33.141 Autodesk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 8’617.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260.01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.83 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Autodesk belief sich zuletzt auf 54.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch