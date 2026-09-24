Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Autodesk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Autodesk-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 204.04 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.901 Autodesk-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’064.25 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 23.09.2026 auf 217.15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.43 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Autodesk belief sich zuletzt auf 45.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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