Lohnendes Autodesk-Investment? 15.01.2026 16:02:22

NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Autodesk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Autodesk
209.14 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Autodesk-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Autodesk-Papier bei 200.59 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.985 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Autodesk-Aktie auf 261.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’302.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.26 Prozent vermehrt.

Am Markt war Autodesk jüngst 57.25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

