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|Lohnendes Astronics-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astronics von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Astronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Astronics-Aktie bei 32.83 USD. Bei einem Astronics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 304.571 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 17’400.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57.13 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 17’400.12 USD, was einer positiven Performance von 74.00 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 2.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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