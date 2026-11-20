Vor 5 Jahren wurde die Astronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12.70 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 78.740 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’592.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 359.29 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Astronics eine Börsenbewertung in Höhe von 2.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch