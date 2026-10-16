NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Astronics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Astronics-Anteile an diesem Tag 15.38 USD wert. Bei einem Astronics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 650.195 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 15.10.2026 40’032.51 USD wert, da der Schlussstand 61.57 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 40’032.51 USD entspricht einer Performance von +300.33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Astronics einen Börsenwert von 2.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch