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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Astronics gewesen.
Astronics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Astronics-Anteile an diesem Tag 14.79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.761 Astronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 407.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 307.78 Prozent vermehrt.
Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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