NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr eingebracht

Am 09.10.2025 wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46.03 USD wert. Bei einem Astronics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.725 Astronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 64.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’400.17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.02 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Astronics eine Börsenbewertung in Höhe von 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch