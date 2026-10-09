Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Amrize143013422Lonza1384101Stadler Rail217818
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Astronics Aktie 909417 / US0464331083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables Astronics-Investment? 09.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Astronics
52.86 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

Am 09.10.2025 wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46.03 USD wert. Bei einem Astronics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.725 Astronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 64.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’400.17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.02 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Astronics eine Börsenbewertung in Höhe von 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Astronics Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten