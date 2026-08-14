Astronics Aktie 909417 / US0464331083
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Astronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Astronics-Aktie an diesem Tag 32.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 304.136 Astronics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Astronics-Papiers auf 92.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’166.06 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 181.66 Prozent gleich.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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