Astronics Aktie 909417 / US0464331083
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Astronics-Investment gewesen.
Astronics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Astronics-Papier an diesem Tag 40.46 USD wert. Bei einem Astronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.472 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Astronics-Aktie auf 73.49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181.64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81.64 Prozent angewachsen.
Am Markt war Astronics jüngst 3.25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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