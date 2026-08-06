Astro-Med Aktie 909412 / US04638F1084
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|Lohnendes Astro-Med-Investment?
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Astro-Med-Investment gewesen.
Astro-Med-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13.77 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 72.622 Astro-Med-Papiere. Die gehaltenen Astro-Med-Anteile wären am 05.08.2026 2’096.59 USD wert, da der Schlussstand 28.87 USD betrug. Mit einer Performance von +109.66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 226.24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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