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Astro-Med Aktie 909412 / US04638F1084

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Lohnendes Astro-Med-Investment? 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Astro-Med-Investment gewesen.

Astro-Med
28.90 USD 0.09%
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Astro-Med-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13.77 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 72.622 Astro-Med-Papiere. Die gehaltenen Astro-Med-Anteile wären am 05.08.2026 2’096.59 USD wert, da der Schlussstand 28.87 USD betrug. Mit einer Performance von +109.66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 226.24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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