Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16.95 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.997 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1’833.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83.30 Prozent.
Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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