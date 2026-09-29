Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25.94 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 38.551 Associated Banc-Corp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (28.96 USD), wäre die Investition nun 1’116.42 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’116.42 USD entspricht einer Performance von +11.64 Prozent.
Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 5.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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