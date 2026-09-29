Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’952 0.1%  SPI 19’776 0.1%  Dow 51’370 -0.2%  DAX 25’514 0.6%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’338 0.6%  Gold 4’175 1.5%  Bitcoin 70’064 0.9%  Dollar 0.8339 0.2%  Öl 104.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Associated Banc-Corp-Investment 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Associated Banc
25.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25.94 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 38.551 Associated Banc-Corp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (28.96 USD), wäre die Investition nun 1’116.42 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’116.42 USD entspricht einer Performance von +11.64 Prozent.

Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 5.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Associated Banc-Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten