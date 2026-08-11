NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.58 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 5.382 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168.73 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 10.08.2026 auf 31.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.73 Prozent gesteigert.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5.91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch