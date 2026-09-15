Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Associated Banc-Corp-Anlage?
|
15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Associated Banc-Corp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag 20.73 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 482.393 Associated Banc-Corp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 29.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’442.84 USD wert. Mit einer Performance von +44.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5.68 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.