NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag 20.73 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 482.393 Associated Banc-Corp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 29.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’442.84 USD wert. Mit einer Performance von +44.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5.68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch