NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Associated Banc-Corp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 599.161 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (29.02 USD), wäre die Investition nun 17’387.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.88 Prozent gesteigert.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch