Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’612 0.7%  DAX 25’462 0.8%  Euro 0.9355 0.3%  EStoxx50 6’275 0.5%  Gold 4’163 0.6%  Bitcoin 71’411 0.2%  Dollar 0.8304 -0.1%  Öl 99.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
findependent-Kolumne: Steigende Zinsen bewegen die Märkte
Suche...
ETF Sparplan

Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Performance 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.

Associated Banc
25.80 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Associated Banc-Corp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16.69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 599.161 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (29.02 USD), wäre die Investition nun 17’387.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.88 Prozent gesteigert.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Associated Banc-Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten