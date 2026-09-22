Associated Banc Aktie 909222 / US0454871056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.
Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag bei 19.62 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 5.097 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 149.64 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 21.09.2026 auf 29.36 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 149.64 USD entspricht einer Performance von +49.64 Prozent.
Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 5.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.