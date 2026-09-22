NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingebracht

Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag bei 19.62 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 5.097 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 149.64 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 21.09.2026 auf 29.36 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 149.64 USD entspricht einer Performance von +49.64 Prozent.

Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 5.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch