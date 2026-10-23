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|Rentables ASML-Investment?
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23.10.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 23.10.2021 wurde die ASML-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ASML-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 800.97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.125 ASML-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 194.83 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 22.10.2026 auf 1’560.54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 94.83 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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