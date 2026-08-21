ASML Aktie 20085930 / USN070592100
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21.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML-Investment verdienen können.
Am 21.08.2023 wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 662.52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.151 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 264.19 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 20.08.2026 auf 1’750.31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 164.19 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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