NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 21.08.2023 wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 662.52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.151 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 264.19 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 20.08.2026 auf 1’750.31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 164.19 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch