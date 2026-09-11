ASML Aktie 20085930 / USN070592100
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11.09.2026 10:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren ASML-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 804.16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.124 ASML-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 1’687.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209.84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +109.84 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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