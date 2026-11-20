Am 20.11.2021 wurden ASML-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 857.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.167 ASML-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML-Aktie auf 1’356.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’582.18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58.22 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch