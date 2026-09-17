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Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051

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Applied Materials-Anlage unter der Lupe 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Applied Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Applied Materials eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Applied Materials
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Heute vor 1 Jahr wurde die Applied Materials-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 178.13 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.614 Applied Materials-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 415.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’331.89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 133.19 Prozent vermehrt.

Der Applied Materials-Wert an der Börse wurde auf 334.41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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