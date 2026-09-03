Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Applied Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Applied Materials eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Applied Materials-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Applied Materials-Aktie an diesem Tag bei 135.83 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.621 Applied Materials-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (438.46 USD), wäre die Investition nun 32’280.06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 222.80 Prozent.
Der Börsenwert von Applied Materials belief sich zuletzt auf 351.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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