|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Applied Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Applied Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Applied Materials-Aktie bei 148.59 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 6.730 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 352.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’370.95 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’370.95 USD entspricht einer Performance von +137.10 Prozent.
Am Markt war Applied Materials jüngst 277.63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Applied Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Ausblick: Applied Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung weit im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Applied Materials Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.