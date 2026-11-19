Vor 3 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Applied Materials-Aktie bei 148.59 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 6.730 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 352.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’370.95 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’370.95 USD entspricht einer Performance von +137.10 Prozent.

Am Markt war Applied Materials jüngst 277.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch