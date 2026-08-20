NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Applied Materials-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 160.96 USD wert. Bei einem Applied Materials-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.621 Applied Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 308.26 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 19.08.2026 auf 496.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 208.26 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 408.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch