NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45.03 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Anika Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 2.221 Anika Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45.30 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Anteils am 04.11.2026 auf 20.40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54.70 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 259.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch