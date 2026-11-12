NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Anika Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45.56 USD. Bei einem Anika Therapeutics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.949 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Aktien wären am 11.11.2026 306.19 USD wert, da der Schlussstand 13.95 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69.38 Prozent.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich jüngst auf 180.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch