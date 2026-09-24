NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr verdient

Am 24.09.2025 wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 9.07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Anika Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.025 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers auf 20.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224.64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 124.64 Prozent vermehrt.

Anika Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 279.33 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch