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Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081

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Profitables Anika Therapeutics-Investment? 06.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie gebracht.

Anika Therapeutics
16.51 CHF 1.84%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Anika Therapeutics-Aktie bei 22.02 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Anika Therapeutics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 454.133 Anika Therapeutics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (19.19 USD), wäre das Investment nun 8’714.80 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.85 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich jüngst auf 262.37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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