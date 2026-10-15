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Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081

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Lukratives Anika Therapeutics-Investment? 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Anika Therapeutics
17.13 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 44.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.247 Anika Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 45.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54.49 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Anika Therapeutics zuletzt 275.10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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