Anika Therapeutics Aktie 81276 / US0352551081
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Anika Therapeutics gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Anika Therapeutics-Aktie bei 9.18 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’089.325 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 21.68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’616.56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +136.17 Prozent.
Jüngst verzeichnete Anika Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 286.40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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