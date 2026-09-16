AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen AngioDynamics-Investment verlieren können.
Am 16.09.2016 wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AngioDynamics-Anteile an diesem Tag bei 16.75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AngioDynamics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.970 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 93.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.68 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.39 Prozent.
Der Börsenwert von AngioDynamics belief sich jüngst auf 640.23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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