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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen AngioDynamics-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden AngioDynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AngioDynamics-Aktie bei 11.88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AngioDynamics-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.418 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96.72 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 17.11.2026 auf 11.49 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 3.28 Prozent.
Am Markt war AngioDynamics jüngst 495.49 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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