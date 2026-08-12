NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren bedeutet

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AngioDynamics-Papier an diesem Tag bei 27.29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36.643 AngioDynamics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (15.75 USD), wäre das Investment nun 577.13 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 577.13 USD, was einer negativen Performance von 42.29 Prozent entspricht.

AngioDynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 651.89 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch